ЦИК обяви списъка на секциите в чужбина, където през последните 5 години са гласували не по-малко от 100 избиратели

© Централната избирателна комисия обяви местата в държавите, в които ще се образуват служебно разкрити избирателни секции. Одобрен е и списък на местата, в които на проведени до 5 години преди предстоящия вот на 2 април е имало секция, в която са гласували не по малко от 100 избиратели. Това се казсва в решение на ЦИК.



Изборният закон задължава ЦИК да посочи тези места. Определянето на избирателните секции ще стане с приемането на решение на ЦИК на по-късен етап.



Комисията обяви списъка на секциите в чужбина, където през последните пет години са гласували не по-малко от 100 избиратели,както и местата с дипломатически и консулски представителства на България.



Ето и пълният списък:



Австралия, Канбера, Посолство



Австрия, Виена, Посолство



Австрия, Виена, Постоянно представителство на Република България към ООН, ОССЕ и други международни организации



Република Азербайджан, Баку, Посолство



Република Албания, Тирана, Посолство



Алжир, Алжир, Посолство



Армения, Ереван, Посолство



Беларус, Минс, Посолство



Белгия, Брюксел, Посолство



Белгия, Брюксел, Постоянно представителство на РБ към ЕС



Босна и Херцеговина, Сараево, Посолство



Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон, Посолство



Грузия, Тбилиси, Посолство



Република Гърция, Атина, Посолство



Република Гърция, Солун, Генерално консулство



Дания, Копенхаген, Посолство



Египет, Кайро, Посолство



Израел, Тел Авив, Посолство



Ирландия, Дъблин, Посолство



Испания, Мадрид, Посолство



Испания, Барселона, Генерално консулство



Испания, Валенсия, Генерално консулство



Италия, Рим, Посолство



Италия, Милано, Генерално Консулство



Йордания, Аман, Посолство



Канада, Отава, Посолство



Канада, Торонто, Генерално консулство



Катар, Доха, Посолство



Република Кипър, Никозия, Посолство



Китай, Пекин, Посолство



Китай, Шанхай, Генерално консулство



Република Корея, Сеул, Посолство



Република Косово, Прищина, Посолство



Кувейт, Кувейт, Посолство



Ливан, Бейрут, Посолство



Република Северна Македония, Скопие, Посолство



Република Северна Македония, Битоля, Генерално консулство



Мароко, Рабат, Посолство



Молдова, Кишинев, Посолство



Молдова, Тараклия, Консулство



Нидерландия, Хага, Посолство



Нигерия, Абуджа, Посолство



Норвегия, Осло, Посолство



ОАЕ, Абу Даби, Посолство



ОАЕ, Дубай, Генерално консулство



Полша, Варшава, Посолство



Португалия, Лисабон, Посолство



Румъния, Букурещ, Посолство



Руска Федерация, Москва, Посолство



Руска Федерация, Санкт Петербург, Генерално консулство



Саудитска Арабия, Рияд, Посолство



Словакия, Братислава, Посолство



Република Словения, Любляна, Посолство



САЩ, Вашингтон, Посолство



САЩ, Ню Йорк, Генерално консулство



САЩ, Чикаго, Генерално консулство



САЩ, Лос Анджелис, Генерално консулство



Република Сърбия, Белград, Посолство



Република Сърбия, Ниш, Генерално консулство



Тунис, Тунис, Посолство



Република Турция, Анкара, Посолство



Република Турция, Истанбул, Генерално консулство



Република Турция, Одрин, Генерално консулство



Република Турция, Бурса, Консулска канцелария към ГК Истанбул



Унгария, Будапеща, Посолство



ФР Германия, Берлин, Посолство



ФР Германия, Мюнхен, Генерално консулство



ФР Германия, Франкфурт на Майн, Генерално консулство



ФР Германия, Дармщадт, Генерално консулство



ФР Германия, Лайпциг, Генерално консулство (чака екзекватура от немска страна)



ФР Германия, Магдебург, Почетно консулство



ФР Германия, Майнц, Почетно консулство



ФР Германия, Мюнстер, Почетно консулство



ФР Германия, Хамбург, Почетно консулство



Финландия, Хелзинки, Посолство



Франция, Париж, Посолство



Франция, Страсбург, Постоянно представителство при СЕ



Република Хърватия, Загреб, Посолство



Черна гора, Подгорица, Посолство



Чехия, Прага, Посолство



Швейцария, Берн, Посолство



Швеция, Стокхолм, Посолство



Република Южна Африка, Претория, Посолство



Япония, Токио, Посолство



Припомняме, че до 7 март организациите на българските граждани в чужбина имат възможност да подадат заявления за местоположението на избирателните секции до ръководителите на дипломатическите и консулските представителства.