Централната избирателна комисия (ЦИК) оповести официалните резултати от вота на 19 април в края на днешното си заседание, предаде репортер на ФОКУС.
Избирателна активност
Броят на действителните бюлетини е 3 290 889.
ФОКУС припомня, че на предходните парламентарни избори през месец октомври 2024 година беше отчетена 38,94% избирателна активност, а през юни същата година 33,78% от имащите право на глас са отишли пред урните.
Мандати
ЦИК потвърди резултатите от вота официални и обяви и разпределението на мандатите:
"Прогресивна България" - 131
ПП-ДБ - 37
ГЕРБ-СДС - 39
ДПС - 21
"Възраждане"- 12
След оповестяването на разпределението на мандатите, кандидатите, избрани от два района, в еднодневен срок трябва да заявят от коя листа ще влязат в парламента.
ФОКУС припомня , че в събота ще бъдат съобщени имената народните представители, които ще бъдат част от 52-ото Народно събрание, чието първо заседание се очаква да се проведе още следващата сряда или четвъртък.
