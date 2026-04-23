Централната избирателна комисия (ЦИК) оповести официалните резултати от вота на 19 април в края на днешното си заседание, предаде репортер на ФОКУС.

Избирателна активност

Броят на действителните бюлетини е 3 290 889.

ФОКУС припомня, че на предходните парламентарни избори през месец октомври 2024 година беше отчетена 38,94% избирателна активност, а през юни същата година 33,78% от имащите право на глас са отишли пред урните.

Мандати

ЦИК потвърди резултатите от вота официални и обяви и разпределението на мандатите:

"Прогресивна България" - 131

ПП-ДБ - 37

ГЕРБ-СДС - 39

ДПС - 21

"Възраждане"- 12

След оповестяването на разпределението на мандатите, кандидатите, избрани от два района, в еднодневен срок трябва да заявят от коя листа ще влязат в парламента.

ФОКУС припомня , че в събота ще бъдат съобщени имената народните представители, които ще бъдат част от 52-ото Народно събрание, чието първо заседание се очаква да се проведе още следващата сряда или четвъртък.