ЦИК обяви колко са избирателите според предварителните списъци
"В сайта на Централната избирателна комисия в Раздел "ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 19 АПРИЛ 2026“, Рубрика "Гласуване извън страната“, е публикуван списък на потвърдените и непотвърдените заявления за гласуване извън страната, като е посочена причината за непотвърждаването. До изтичане на срока за подаване на заявленията списъкът се актуализира", обясни тя.
