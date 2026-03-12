Според предварителните списъци, избирателите са 6 641 768. Това заяви заместник-председателят и говорител на ЦИК Росица Матева по време на брифинг, предаде репортер на"В сайта на Централната избирателна комисия в Раздел "ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 19 АПРИЛ 2026“, Рубрика "Гласуване извън страната“, е публикуван списък на потвърдените и непотвърдените заявления за гласуване извън страната, като е посочена причината за непотвърждаването. До изтичане на срока за подаване на заявленията списъкът се актуализира", обясни тя.