Към 16:00 часа избирателната активност е 34,63%. Това заяви говорителят на ЦИК Росица Матева на редовния брифинг на комисията, предаде репортер на ФОКУС.

"Най-високата избирателна активност е 23 МИР в София - с над 43% избирателна активност, а най-ниски в Кърджали - малко над 20% процента. Има възможност избирателният ден да продължи и след 21 часа", каза Матева. На изборите на 27 октомври избирателната активност към същия час е била 26,25%.

Председателят на ЦИК заяви, че към момента са постъпили 182 броя жалби и сигнали, доста повече от предходни избори за НС.

"Повече от половината от тях са от компетентността на РИК и се препращат незабавно. Много от тях са свързани с проблеми с машинното гласуване, като за спряла машина в секция се пускат множество сигнали от различни избиратели които не са могли да гласуват. Има сигнали за забавяне в процеса на гласуване, че има опашки от чакащи, предложения как да се подобри изборният процес, сигнали за агитация в социалните медии", каза тя.

Спряно е машинното гласуване със 75 машини в страната - в Бургас и Плевен - пет, в 25-и РИК в София - шест, в Хасково - шест, Ямбол - пет, останалите са по една две или три. Извън страната има данни за някакъв проблем с три машини, като той е отстранен и гласуването продължава.

Гласуването е приключило в Нова Зеландия, в Южна Корея, в Сингапур, в Токио и в шест секции в Австралия, предадени са протоколите на ЦИК.