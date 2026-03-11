Георги Шарков относно подготовката на предстоящите предсрочни парламентарни избори, предаде репортер на ФОКУС.
По думите на Нейкова практиката показва следния модел: провеждат се консултации, след което се определя броят на членовете на секционните комисии, които се полагат на всяка парламентарно представена партия или коалиция. Законът гарантира поне по един представител за всяка от тях. След като районните избирателни комисии получат поименните предложения, започва масово освобождаване и подмяна на членове на СИК.
Тя подчерта, че подобна практика е определена като порочна както от Конституционния съд, така и в редица решения на Върховния административен съд. Именно поради това Централната избирателна комисия е съобразила законовата рамка при приемането на своето решение.
Нейкова обясни още, че в решението на ЦИК не е предвидено подаване на декларация за съгласие от страна на членовете на СИК при назначаването им, нито друг механизъм, чрез който те да заявяват съгласието си. Подобно изискване не съществува и в Изборния кодекс. Тя уточни, че декларация за съгласие е регламентирана само за членовете на районните избирателни комисии, но не и за секционните.
"Нормативната уредба засяга само основанията за освобождаване на член на секционна избирателна комисия след като бъде назначен - при подаване на оставка, поставяне под запрещение, влизане в сила на присъда, несъвместимост или трайна невъзможност да изпълнява служебните се задължения, както и когато член на СИК не се яви в изборния ден'', обясни тя.
Заместник - председателят на ЦИК Росица Матева обясни, че препоръката към кметовете да не бързат с консултациите има за цел да даде време на парламентарно представените партии и коалиции да получат предварително съгласие от предложените кандидати за членове на СИК. Така при подаването на поименните състави тези хора ще бъдат предварително информирани и ще са изразили съгласие, което ще ограничи последващите замени.
Матева припомни още, че през годините ЦИК многократно е отправяла предложения до законодателя за промени в сроковете, в които се назначават секционните комисии. Последното конкретно предложение е направено през 2025 г. при обсъждането на изменения в Изборния кодекс. Според него членовете на СИК трябва да бъдат назначавани не по-рано от 10 дни преди изборния ден.
По думите ѝ няма логика съставите на СИК да се определят 25 дни преди предсрочните парламентарни избори, след което да започват последващи подмени. Тя подчерта, че членовете на комисии трябва да останат в състава, за да преминат необходимото обучение по Изборния кодекс.
''Секционните избирателни комисии имат ключова роля в изборния процес – те допускат избирателите до гласуване, установяват резултатите и именно тяхната работа е решаваща за нормалното протичане на изборния ден'', каза тя.
