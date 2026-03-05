15 партии подадоха документи, но една от тях оттегли заявлението си и бяха регистрирани 14. От подалите 12 коалиции заявление - на две от тях им беше отказано. Съответно са регистрирани 10 коалиции. Това съобщи зам.-председателят и говорител на ЦИК Росица Матева по време на първия редовен брифинг на Комисията във връзка с предсрочния парламентарен вот на 19 април.Тя припомни, че на 9 март изтича срокът на инициативни комитети, които желаят на издигнат независими кандидати. "Освен това промени в състава или наименовании в коалициите могат да бъдат извършвани до 17 март", допълни Матева.Също така до 17 март (до 17 ч.) в Районните избирателни комисии (РИК) трябва да се регистрират кандидатските листи."На интернет страницата на Централната избирателна комисия (ЦИК) вече е публикувана важна информация за предстоящите избори за Народно събрание на 19 април. Тя може да бъде открита в рубриката "Избори за Народно събрание 19 април“. В подрубриката "За избирателите“ е видим вече броят на избирателите по предварителни избирателни списъци, както и адресите на избирателните секции", съобщи още говорителят на ЦИК.Към момента предстои Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване“ да активира на своя уебсайт възможност всеки избирател да проверява в коя избирателна секция има право да гласува.По думите на Росица Матева отново в секция "За избирателите“ на интренет страницата на ЦИК от 7 март ще бъде активирана и възможността всеки избирател да извърши проверка относно фигурирането им в списъците за подкрепа на партия или коалиция за регистрация за участие в изборите."Ако гражданите се открият в списъци, в които не са подписани, трябва да подадат жалба до Комисията за защитата на личните данни, а не в ЦИК", уточни Матева.По отношение на гласуването извън страната зам.- председателят на ЦИК заяви, че заявление от избиратели могат да бъда подавани писмено чрез дипломатическите и консулските представителства или по електронен път на сайта на Комисията. Електронният начин за подаване на заявление ще бъде активен тази вечер, в полунощ, а срокът е до 24 март.Относно машиния вот говорителят на ЦИК каза, че страната разполага с общо 12 837 машини. Според нея броят им е напълно достатъчен. "Досега на национални избори никога не са били използвани повече от 10 000 устройства едновременно", добави тя.По време на брифинга Росица Матева спомена и районните избирателни комисии, като уточни че вече са назначении 31. Само в две от тях обаче е постигано съгласие след консултациите с областните управители. В останалите Централната избирателна комисия е назначила служебно съставите. Говорителят на ЦИК каза, че са подадени четири жалби срещу решенията за назначаване на районни избирателни комисии. Това са Русе, Пловдив област (17-и изборен район), Търговище и Силистра.