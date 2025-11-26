По-рано беше одобрен и бюджетът на Държавното обществено осигуряване (ДОО).
Бюджетът на Здравната каса предвижда 5.5 млрд. евро приходи и трансфери, като размерът на здравноосигурителната вноска остава 8%. Допълнително са заделени 260 млн. евро за заплати на медицинския персонал. Очаква се финансовата комисия да разясни правилата за разпределението на тези средства, чиято прозрачност е предмет на спор между депутати и експерти.
Бюджетната комисия одобри разходи в размер на 5 571 998,4 хил. евро. Проектобюджетът предвижда текущи разходи от 5 413 549,2 хил. евро, а разходите за персонал възлизат на 51 660,2 хил. евро.
Здравноосигурителните плащания за 2026 г. са разчетени на 4 985 168,9 хил. евро, от които 349 292,1 хил. евро са предназначени за първична извънболнична медицинска помощ.
Сред приетите промени е и мярката личните лекари да получават по 5 евро за сдвояване на мобилните телефони на пациентите с платформата еЗдраве. За това са предвидени 3 млн. евро. Личните лекари обаче се противопоставят, а БЛС настоява услугата да може да се извършва и от болниците.
Комисията реши още държавата да поеме здравните осигуровки на монасите от Зографския манастир в Атон. Осигуровките ще се заплащат от държавния бюджет. По представени данни става дума за 44 души, като по време на дебата беше предложено мярката да обхване всички български монаси в Света гора.
За уреждане на настоящия им статут беше приет текст, според който към 1 януари 2026 г. всички български монаси от Зографския манастир ще се считат с непрекъснати здравноосигурителни права.
