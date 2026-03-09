ЗАРЕЖДАНЕ...
Бюджетната комисия в НС трябва да разгледа удължителния закон за държавния бюджет
© ФОКУС
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че партията ще подкрепи внесената план-сметка. "Ако сте съгласни, така както са го внесли, буква по буква да бъда прието, за да няма оправдание, че ГЕРБ им пречи", каза той.
Вчера председателят на бюджетната комисия Делян Добрев предложи удължителния закон за бюджета да се разгледа в Бюджетна комисия в четвъртък и в петък на 2 четения - да бъде приет преди да започне официално предизборната кампания.
Още по темата
/
Делян Пеевски: Внасяме промени в Закона за бюджета на ДОО, които предвиждат великденски добавки за пенсионерите под прага на бедността
07:54
Икономисти предупреждават: Всяко увеличение на здравната вноска ще разширява полето за неефективност и нередности
02.03
Министър Бонева от Брюксел: Тук съм, за да спасим европейските средства в период на удължителен бюджет
26.02
Още от категорията
/
Доц. Цветков за евентуална ракета към България: Тя би трябвало да мине над въздушното пространство на Турция, което е защитено със системи "Пейтриът"
09:51
Синдикат "Образование" гневно към МОН: Учителите и директорите често се унижават от държавни и регионални експерти
09:31
Теодора Георгиева: Ходила съм няколко пъти в "Осемте Джуджета", записът с Пепи Еврото може да е пратен от главния прокурор
08.03
Иван Ченчев след "Непокорна България": Целите ни се разминаха, не съм се отказал от политиката
08.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.