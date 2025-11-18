Бюджет 2026 влиза за обсъждане в комисиите в Народното събрание.Предстои депутатите да разгледат проектобюджетите на ДОО, НЗОК и държавния бюджет, преди да влязат за обсъждане в пленарна зала.В четвъртък Бюджет 2026 ще бъде разгледан в още 4 комисии. Това е първият бюджет на България в евро.