Бюджет 2026 влиза на първо четене в зала още в петък
Председателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев поиска прегласуване, но искането му бе отхвърлено от мнозинството.
"Фокус" припомня, че вчера депутатите приеха проектобюджетите на ДОО, НЗОК и Бюджет 2026 г. в комисиите в НС.
