Бюджет 2026 г. влиза за обсъждане в парламента
Трите законопроекта - на ДОО, НЗОК и Бюджет 2026 г. ще преминат през ресорните комисии преди да влязат за обсъждане в пленарна зала.
В 14.00 часа утре Комисия по бюджет и финанси ще разгледа и трите проектобюджета.
Преди това НЗОК и т.нар. "Голям" бюджет ще минат през Здравна комисия. Първо гласуване за вторник на централния бюджет е предвидено и в Комисията по транспорта, както и в социалната, където ще се разгледа на първо гласуване и ДОО-то.
В четвъртък план-сметката ще премине през още четири комисии.
Бюджет 2026 е първият бюджет на България в евро.
Съществува мобилно приложение на Българската православна църква, който е свързан с официалния сайт на Светия синод
15:23
Окръжният прокурор на София: В дома на единия от задържаните за подкуп митничар са открити над 100 хил. лв.
12:43
