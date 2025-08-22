ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Буря спря движението по Дунав мост при Русе – Гюргево, но то вече е възстановено
Фургонът е бил препречил и двете платна на Дунав мост и така е спрял възможността за преминаване на леки и товарни автомобили както към Румъния, така и към България. Георгиев е в постоянен контакт с всички институции, включително с Регионална дирекция "Гранична полиция“ и Областната дирекция за пожарна безопасност и защита на населението /РДПБЗН/. Осигурен е бил веднага коридор за преминаване на специализиран кран на фирмата изпълнител, който да върне на място фургонът. Моментално са реагирали и работниците на терен.
Георгиев съобщава за множество паднали дървета по републиканската пътна мрежа, както и в различни населени места от региона. Навсякъде се работи по премахването им. Няма сигнали пострадали хора, но има повредени моторни превозни средства. Четири екипа на РДПБЗН в момента са на терен, като три от тях са в града, а един е на място на произшествие на вход в Русе по главния път от София. Там е паднало дърво, което е счупило предното стъкло на движещ се тежкотоварен автомобил към Русе. Това е довело до голяма колона от изчакващи леки коли и камиони.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1267
|предишна страница [ 1/212 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Изграждат 10 нови зелени пространства в квартали в Благоевград
17:49 / 20.08.2025
Дръзка кражба посред бял ден в Сандански
10:22 / 21.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: