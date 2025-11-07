Буруджиева за "Лукойл": Има два апокалиптични варианта

© NOVA NEWS Проблемът с "Лукойл“ не е просто въпрос кой ще може да си кара колата, а как ще си пълним хладилника. С това предупреждение политологът доц. Татяна Буруджиева коментира по NOVA NEWS спешната реакция на властта по казуса с рафинерията. Според нея, ако се стигне до спиране на работата на предприятието, последвалият ценови шок ще се отрази на цялата икономика и на всеки български гражданин, тъй като транспортните разходи ще оскъпят всички стоки



"Сериозен е проблемът“, така доц. Татяна Буруджиева коментира спешната реакция на управляващите след новината, че САЩ определят потенциалния купувач на "Лукойл“ - "Gunvor“, като "марионетка на Кремъл“.



Доц. Буруджиева изрази притесненията си, че бързите законодателни промени могат да отворят поле за разпродажба на активите на "Лукойл“ на много ниска цена. Тя направи паралел с приватизацията на електроразпределителните дружества, когато те са били продадени, без държавата да вземе годишната им печалба. "Горе-долу с годишната печалба, която си взеха собствениците, и това, което платиха, се получи нещо като "Кремиковци“ за един долар“, припомни тя, като подчерта, че не можем да си позволим да разхищаваме национално богатство.



Според нея ключовият въпрос в момента е дали рафинерията ще може да продължи да работи в преходния период, докато се случват всички тези процеси. Ако предприятието спре, България ще трябва да търси алтернативни доставки, което се очертава като трудна задача. "Откъде можем да купим и да доставим бързо гориво? Това не може да стане от Румъния, там също има проблем. Сърбия оставяме настрана, Турция също. Най-близката и най-логична страна е Гърция. Можем ли да видим каква е цената на бензина в Гърция“, попита реторично тя, намеквайки за неизбежен ценови шок. Буруджиева подчерта, че веднъж вдигнати, цените много трудно се връщат обратно.



По думите ѝ обществото е поставено пред два апокалиптични варианта - единият, представен от опозицията и президента като "апокалиптично лош“, и другият, представен от управляващите като "апокалиптично добър“, в който всичко е съгласувано и няма да има проблеми. "И през цялото време българите да стоим като буридановото магаре между две купи сено и да чакаме да видим коя всъщност не е изгнила“, коментира метафорично тя.



На въпрос дали този казус може да разклати правителството, политологът отговори, че макар да е "сериозно предизвикателство“, управляващото мнозинство изглежда стабилно, съдейки по гласуването в парламента. Според нея обаче правителството се лута по отношение на бюджета, който "не прилича на план за живота ни“, а по-скоро на опит да се запазят фискално-рестриктивните политики, характерни за управлението на ГЕРБ в миналото.