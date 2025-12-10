Започна националният протест срещу властта в центъра на София и в други различни градове на страната. Протестиращите се събраха още преди 18:00, което беше обявеният час за начало.Още в 16 часа имаше три шествия на студентите, които се сляха с протеста на пл. "Независимост“. Едното тръгна от НАТФИЗ, а другите две – от Софийския университет.Отпопитахме събралите се в "Триъгълника на властта“ граждани защо са тази вечер на протеста, какво е предизвикало недоволството им и какви промени очакват, ако правителството подаде оставка."Бях на 19, протестирахме, употребиха ни. Сега съм тук с дъщеря ми – тя е на 19, мисля, че е време да превъртим играта“, заяви дама, отишла на протеста със своята дъщеря."Искам бъдеще в тази България, а не да съм принудена да напусна, защото ако правителството продължи така, няма да мога да се издържам с парите, които изкарвам“, коментира младото момиче."Това, че се гаврят с нас, ме доведе тук – с всичко, не само с бюджета“, каза друга жена. Тя коментира още, че депутатите в Народното събрание употребяват думи, които не би трябвало да се чуват там."До сега за толкова години не съм ходила никога на протест. Щом съм тук, представете си колко ми е писнало“, заявява друга."Протестирала съм и преди. Винаги, когато нещата отиват на зле в държавата, протестирам. Обида за цялата нация е да ни управляват Бойко Борисов и Делян Пеевски“, каза анкетираната възрастна дама."Провокира ме цялостното положение в държавата, корупцията и не само. Не е задължително нещата да са свързани с организаторите на този протест, тук съм, за да изразя собственото си несъгласие“, каза анкетиран младеж пред микрофона на"Ако правителството подаде оставка, вероятно би се появил шансът за промяна. Тя не е готова, но ако правителството падне, би се отворил пътят за повече алтернативи“, добавя той."Искаме бъдеще за младите хора. По-добри условия, заплати, надбавки. Искаме тази корупция да свърши. Докато това правителство не подаде оставка и нещата не се променят, аз няма да спра да идвам“, заяви младо момиче, включило се в протеста."Всички трябва да се вдигнем срещу тази несправедливост и да бъдем една по-добра държава. Трябва да бъдем единни!“, каза мъж, който вече е бил част от протестите."Тук сме, защото искаме да видим една по-малко корумпирана държава“, заяви млада дама от протеста."Тук съм заради нещата, които се случват в страната. Заради мафията. За жалост не само Пеевски и Бойко са виновни. Очаквам да си подадат оставка като доблестни хора и да дадат шанс на младите, които не са корумпирани“, каза друга запитана дама."Дошла съм от Русия, много обичам България и искам да живея тук, затова съм тук“, каза друга млада дама, която бе категорична, че протестът не е само на генерацията Z, а на всички."Да бъда тук ме провокира енергията, която видях у младите хора, и ги подкрепям“, споделя друга жена."Тук сме заради безобразието, на което сме свидетели. Надявам се да намерим нещо ново и да има по-висока избирателна активност и по-добри управляващи“, казват анкетирани млади хора.