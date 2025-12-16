ЗАРЕЖДАНЕ...
Бурни реакции след клипове с опасни дрифтове по пътищата в страната
На един от клиповете се виждат табели от път в района на Балчик, на други не се вижда точното място. Стигна се до вълна от коментари с призиви за проверка от органите на реда и за наказание.
Към момента се извършва разследване, а младежът е добре познат на властите, защото преди година, отново заради същото си поведение на пътя, е глобен с 3000 лв. и свидетелството му за управление било отнето за 1 година. Автомобилът, с който най-често е заснеман, се проверява от СДВР, а колата е на софийска фирма.
"Този човек е много добър като водач - с невероятен усет и контрол над автомобила, граничещ с воденето на професионален пилот. Той борави много правилно, без много корекции на волана, използва цялата ширина на пътя, както прави един на автомобилен състезател. Може би е роден талант, но тези неща се постигат с постоянство и тренировка", каза автомобилният експерт от Сдружение "Автотехнически експертизи по пътна безопасност" Румен Дунев.
Той подчерта, че въпреки това действията на въпросното лице са изключително опасни, защото в живота няма бутон рестарт, а последствията може да са много тежки. Експертът добави, че вече има професионално изградени писти в България, които може да се използват, а той дори препоръча разследваното лице да се свърже с Българската федерация по автомобилен спорт, защото може да се превърне в един от следващите шампиони на България.
