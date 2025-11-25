ЗАРЕЖДАНЕ...
Бум на закупуването на жилища тази година: Какви са причините?
©
Ръстът в цените на жилищата у нас доведе и до бум в строителството на апартаменти и къщи. Разрешителните за строеж отбелязват близо 50% годишен ръст по данни на НСИ. На този фон търсенето в големите градове остава голямо и засега няма никакви признаци за успокояване на пазара.
“Последният месец се усеща затишие. Хората все още чакат да видят какво ще се случи. А всъщност това, което предстои след Нова година и приемането на еврото е, че няма да има новина", смята Шопов.
По думите му ръстът на цените за тази година е близо 15%. “Това следва изминалите 3 години, в които ръстът е също толкова. Рекордно е да имаме всяка година ръст в последните 11 години. Но това, което очакваме да се случи, е да има едно затишие. Може би увеличението ще бъде с по-малки темпове - около 8-9%. Цените на имотите отдавна са превалутирани в евро", обясни имотният експерт.
Шопов сподели, че причините, поради които хората си купуват жилища, са основно две. “На първо място - те искат да живеят в по-хубави, по-големи, по-просторни и енергийно ефективни жилища. Следователно се оглеждат в новото строителство. На второ място - ние сме в свободна пазарна икономика, не може да се скрие това, че търсенето е много по-голямо от предлагането", коментира той пред NOVA.
“Реално за един хубав имот, който е на реална пазарна стойност, в момента има 4-5 купувача, които се борят за него", обясни Шопов.
По думите му продавачите все още са в много изгодна позиция, защото търсенето е много голямо. “Става въпрос основно за вторичния пазар, защото напоследък станахме свидетели на определен вид измами с имотите от ново строителство. Строителите се възползваха от парите на хората и ги подведоха. Имам наблюдение, че хората се ориентират все повече към вторичния пазар", каза той.
“Инвестиционно новото строителство продължава да бъде изключително атрактивно, но там има нужда от по-задълбочен анализ и професионална брокерска консултация и помощ", смята Шопов.
Имотният експерт посъветва хората, които търсят имот, с който да повишат начина на своя живот, да се насочат към вторичния пазар. “Ако е директно от инвеститор, трябва да имат много добра проверка за това кой е той, какво е построил и каква е репутацията му. Най-вече трябва да се консултират с имотен консултант, с брокер или адвокат, който да им даде ясна представа за това какво им предстои. Защото много хора не знаят, че в закупения имот ще могат да се нанесат чак след може би няколко години", коментира той.
Още от категорията
/
Евростат: България е на трето място по брой на служителите на чуждестранни филиали в предприятията извън ЕС
08:09
Голям проблем пред собствениците на земеделски земи: Предлаганите промени според тях са противоконституционни
20.11
Рецепционисти вече получават до 3000 лева месечно, а хотелските мениджъри – до 120 000 евро годишно
20.11
Отказът от ПОС терминал може да изгони клиентите на малките търговци след въвеждането на еврото
20.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Това ни чака до часове
15:55
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.