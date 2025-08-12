Новини
Бум на болните от COVID-19 в България. Лекари: Следете за температура, болки в гърлото и една особена хрема
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 10:04
©
Ръст на случаите на COVID-19 у нас през последните дни. Епидемиолози отчитат, че за седмица диагнозицираните с коронавирус са се увеличили.

Според експертите обаче реалният брой на заразените е по-голям и затова съветват да се правят тестове.

В случай, че резултатът е положителен, трябва заразеният да остане зa седмица вкъщи.

"И от морето имам пациенти, които се обаждат. Най-често симптомите им са свързани с температура, отпадналост, болки в гърлото и една особена хрема, запушен нос, който се отразява на говора, ларингитни прояви, по-продължителна кашлица. Тези оплаквания определено насочват към COVID-19", каза д-р Саша Порязова пред NOVA.

Тя добави, че не бива да се гледа на вируса като на респираторна инфекция, а трябва да му се обърне сериозно внимание, защото може да засегне всички органи и системи.

