Певицата Тейлър Суифт и състезателят по американски футбол Травис Келси съобщиха, че отлагат своята сватба. Официалният аргумент бе, че искат още по-добра организация на церемонията, още по-пищна обстановка и още повече гости. Сватбата на Суифт и Келси е най-чаканото светско събитие в САЩ и е нормално да има промени в редица детайли по самата брачна церемония. Отлагане на сватба не е прецедент в Холивуд. Проблемът е, че в доста от случаите отлагането прераства в отмяна.ИзневяратаПевицата Майли Сайръс за малко не се омъжи за звездата от "Игрите на глада" Лиам Хемсуърт. Двамата се сгодиха през май 2012 г., но през март следващата година те изненадващо скъсаха. Впоследствие се оказало, че Лиам поддържа паралелна връзка с Дженюъри Джоунс. "Не съм аз човекът, който провали сватбата", заяви Майли в гневно интервю пред RadarOnline. Актьорът опита да реагира, че нещата не били това, което изглеждало, но оправданията не свършиха работа и сватбата пропадна в последния момент.Бритни Спиърс също трябваше да е главна героиня в сватбата на годината в Холивуд през 2012 г. Певицата се сгоди за мениджъра си Джейсън Травик и двамата планираха романтична зимна сватба. Всички поканени получиха съобщение в последния момент, че събитието няма да се състои. Причината била, че Бритни постоянно подозирала в изневери годеника си. Скандалите често прераствали в размяна на шамари. Двамата късат. Повече от година по-късно Бритни дава интервю, в което твърди, че въпреки всичко с Травик били останали приятели.Рапърът Ъшър бил влюбен във фризьорката Тамека Фостър и двамата решили да се оженят. Няколко часа преди церемонията обаче майката на рапъра заявила, че от връзката няма да произлезе нищо добро и отказва да присъства. Ошашавеният музикант връща гостите. Все пак седмица по-късно Тамека и Ъшър подписват на тайна церемония. Следва нов опит и за голяма церемония и Ъшър се жени. Предчувствието на майка му обаче се оказва вярно и младоженците се разделят почти веднага.Малко известен е фактът, че преди да се ожени за Ким Кардашиян, музикантът Кание Уест бил на ръба на друг брак. Кание бил влюбен до уши в модната дизайнерка Алексис Файфър. На романтична ваканция в Капри музикантът пада в краката ѝ с годежен пръстен в ръка. Алексис казва заветното "Да!", но до сватба така и не се стига. Майката на Кание-Донда умира малко преди церемонията. Алексис била втрещена и заявила, че това било лоша поличба. Кание се заинатил и обявил, че брак ще има, защото такава била последната воля на майка му. Инатът му обаче довел до бурни скандали и сгодената двойка се разпаднала.Съдийката в Х Factor и вокалистка на групата "Дестинис Чайлд" – Кели Роуланд, решила да отмени сватбата си с футболиста Рой Уилямс буквално в последния момент. Поканите вече били разпратени, а гостите били потвърдили своето присъствие. Кели обаче решила, че животът ѝ тече прекалено бързо и иска да забави темпото. "Беше трудно, срамно и смущаващо", признава в интервю певицата.Кралицата на соулмузиката Арета Франклин за малко не се омъжва за пенсионирания пожарникар Уилям Уилкерсън. Двамата излизат цели шест години и планират романтична церемония на яхта. В последния момент Арета, която вече имала два провалени брака зад гърба си, отменя церемонията и заявява, че може би не ѝ е писано да стане булка за трети път, и то в напреднала възраст. Поискала още да си помисли. Но нямало време. Арета умира, а съвсем малко след нея Уилям също - от усложнения от коронавирус.Актрисата Ума Търман може да се похвали като рекордьор по отменени сватби. Тя има зад гърба си два годежа, които завършват с провалени бракове с актьорите Гари Олдман и Итън Хоук. Впоследствие Ума, която вече била майка на две деца, се сгодява за хотелиера Андре Балзак. Двамата се срещат през 2003 г., сгодяват се през 2007 г. и няколко дни преди церемонията през 2008 г. късат. През 2014 г. отново се събират и се сгодяват. Късат отново, този път завинаги, през 2015 г. Малко след първия ѝ провален годеж с Балзак Ума се сгодява с френския финансист Арпад Бусон. Годежът е отменен през 2014 г., когато Ума решава да се сгоди за втори път за Андре, но до брак пак не се стига, защото непостоянната актриса решава да сгоди отново за Бусон. И този път не се стига до брак, а по време на годежа Ума ражда трето дете. До брак отново не се стига, а двамата водят многогодишна битка за родителските права над детето.Бащата на "Плейбой" Хю Хефнер решава да се ожени за трети път, когато бил на преклонна възраст. Неговата избраница Кристал Харис била с цели 61 годни по-млада от него. Сгодяват се, но пет дни преди сватбата Кристал къса с Хю. "Кристал явно си е променила мнението в последния момент", пише Хефнер в извинително съобщение до поканените гости. Той обаче не се отказва и цяла година обсипва Крестал с милиони долари. Най-накрая тя се съгласява, но малко след сватбата Хю умира.Винаги на приливи и отливи е била връзката между Дженифър Лопес и актьора Бен Афлек. Двамата се сгодяват за първи път пред 2002 г. Актьорът пада на коляно и подарява пръстен с огромен диамант на стойност 1,2 млн. долара. Всичко изглежда перфектно, а медиите измислят термина "Бенифер" – съчетание от първите имена на двамата, който трябва да е синоним на пълната хармония. Няколко дни преди сватбата гърми новината, че Афлек е засечен да палува в компанията на канадска стриптийзьорка. Певицата разваля годежа и отменя сватбата. През 2021 г. двамата възобновяват връзката си и този път изглеждаше, че ще е завинаги. Дженифър къса отново с Бен през 2024 г. и оттогава са разделени.Актрисата Джулия Робъртс играе главна роля във филмите "Булката беглец" и "Сватбата на най-добрия ми приятел". И в двете ленти става дума за жени, който пропускат да се оженят в последния момент. Колкото и странно да звучи, животът й предлага подобна житейска история. Тя се сгодява за актьора Кийфър Съдърленд и дори си купува рокля. Три дни преди церемонията Робъртс решава да избяга с най-добрия приятел на младоженеца, актьора Джейсън Патрик, и планираният звезден брак пропада.