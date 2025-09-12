Новини
"Булгартрансгаз" сключи договор за 200 милиона с голяма наша банка
Автор: Вилислава Ветренска 12:57Коментари (0)31
"Булгартрансгаз“ ЕАД и "Обединена българска банка“ АД подписаха договор за дългосрочен кредит в размер на 200 млн. лева (102,26 млн. евро) за целево финансиране на инвестиционни дейности по Вертикалния газов коридор. От страна на газопреносния оператор документът бе подписан от изпълнителния директор Владимир Малинов.

Припомняме, че през месец юни тази година "Булгартрансгаз“ проведе процедура за избор на банка за финансиране на стратегическия проект за изграждане на Вертикален коридор на българска територия. Тя завърши при изключителен интерес като финансиращите институции предложиха ресурс, който надхвърли близо 8 пъти търсения и възлизаше на 781,8 млн. евро. Подписаният договор за кредит е със срок за погасяване, съобразен с мащаба на инвестицията и се предоставя при изключително благоприятни условия – лихвен процент под 2% на годишна база. На 10-ти септември Министерският съвет прие решение, с което се одобрява проектът на гаранционно споразумение между Република България и "Обединена българска банка“ АД във връзка с дългосрочния кредит между Булгартрансгаз и ОББ за финансиране на проекта.

"Подписването на договора с Обединена българска банка е още един успешен етап по пътя към реализиране на ключовата за Европа инфраструктура на Вертикалния коридор у нас“, подчерта изпълнителният директор на Булгартрансгаз Владимир Малинов по време на подписването. По думите му осигуряването на финансовия ресурс ще гарантира навременното завършване на проекта, който ще гарантира енергийната сигурност в региона.

Проектът "Вертикален газов коридор“ е стратегическа инициатива на газопреносните оператори на България, Гърция, Румъния, Унгария, Словакия, Украйна и Молдова, която цели да осигури сигурен, диверсифициран и устойчив пренос на природен газ в региона и да засили енергийната независимост на Европа.

