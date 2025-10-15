Българското вино завоюва рекорден брой отличия

© Министърът на туризма Мирослав Боршош връчи големия златен медал на един от най-престижните международни винени конкурси Concours Mondial de Bruxelles (CMB) и Spirits Selection за 2025-та година, които тази година се проведоха в Бургас. Българските винопроизводители спечелиха 73 медала, от които 3 големи златни, 26 златни и 44 сребърни медала – резултат, който поставя страната ни сред най-добрите винопроизводители в света.



"Това постижение е изключително – само около 1% от над 15 000 вина от целия свят са получили голям златен медал и България е сред тях с три. Страната вече е наравно със световните производители на вино“, заяви Меглена Михова, посланик на CMB за България, която откри събитието и благодари за подкрепата на Министерството на туризма, Министерството на земеделието и храните и Община Бургас.



Министър Мирослав Боршош отбеляза в изказването си по време на церемонията, че златният медал в този конкурс е не просто награда, а международно признание за качество и доказателство, че нашите вина отговарят на най-високите световни стандарти, носейки автентичния дух на своя произход. "Нашите тероари, климат, традиции и новаторски подходи привличат вниманието на световната сцена. Българските вина вече имат своето заслужено признание“, заяви министър Боршош.



Той посочи още, че 2025 г. е знакова за България в утвърждаването ѝ като винена и туристическа дестинация, след като страната ни беше домакин и на Глобалната конференция за винен туризъм на UN Tourism в Пловдив. "Двете събития показват, че виното у нас е не само продукт, а двигател на туризма, културата и икономиката", отбеляза още министърът.



Янислав Янчев, заместник-министър на земеделието и храните, определи конкурса като "празник на труда и страстта на българските винопроизводители“. "Всички наградени вина и 27 отличени изби са доказателство за качеството и потенциала на българското вино. Те се правят с българско грозде, от наши лозари, с грижа и професионализъм", подчерта той. Заместник-министър Янчев изрази увереност, че българските вина ще продължат да се налагат на международния пазар, а държавата ще продължи подкрепата си чрез инвестиции и програми за развитие на сектора.



Директорът на конкурса, Кантен Аво, допълни: “Concours Mondial de Bruxelles е независим конкурс, който гарантира качество и прозрачност чрез дегустации на сляпо. Нашата мисия е да помагаме на потребителите да се доверяват на истинското вино, а за производителите и търговците, осигуряваме гаранция за качество".



СМВ е създаден преди 30 години от белгийската медийна компания Vinopres и се е утвърдил като най-голямото международно състезание за червени и бели вина в света с над 15 000 дегустирани проби всяка година. Популярен е като най-строгият и професионален международен конкурс, което предава особена тежест на медалите, които се присъждат при набирането на фиксиран брой точки. От 20 години е пътуващ и се организира в страни, прочути като винопроизводители – Франция, Испания, Италия, Австрия, Португалия и др.



Министерството на туризма активно подкрепя инициативите за развитие на винения туризъм като стратегическа посока за сектора и работи за популяризирането на националните винени маршрути, които съчетават дегустации, културни забележителности и преживявания, показващи красотата и гостоприемството на България“, каза в заключение министър Мирослав Боршош.



Благодарение на успешното домакинство и отличното представяне на България на престижния международен винен конкурс Concours Mondial de Bruxelles (CMB) за 2025-та година с подкрепата на Министерството на туризма, страната се утвърждава като водеща винена дестинация в региона и достойно заема място сред световните лидери във винопроизводството и винения туризъм.