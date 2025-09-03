ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Българско кисело мляко завладява Китай, туристи търсят автентичния вкус в Родопите
Китайските гости се смесват с местните жители в селото в Родопите, което е близо до гръцката граница. На сцена на площада певци и гайдарджии в традиционни шевици изпълняват народни песни под късното лятно слънце.
Производители на кисело мляко и сирене от региона предлагат мостри и продукти за продажба.
"Българското кисело мляко е много популярно в Китай ... затова искаме да опитаме чистото кисело мляко тук,“ казва Ге Лин, 37-годишна туристка от Китай.
Китайски туристи посещават Момчиловци от 2009 г., когато китайска млечна компания за първи път внася бактериите, открити в местното кисело мляко. Продуктът на компанията, продаван под марката Mosilian, днес се намира в повечето китайски супермаркети.
В началото на XX век българският микробиолог Стамен Григоров и руският зоолог Иля Мечников откриват, че консумацията на кисело мляко помага на българските селяни да живеят по-дълго.
Българското кисело мляко съдържа Lactobacillus bulgaricus и други уникални за региона бактерии, които засилват здравето, имунитета и дълголетието, обяснява проф. д-р Пенка Петрова, директор на Института по микробиология към Българската академия на науките.
"Българското кисело мляко може да е първият пробиотик в света и е използвано за лечение на различни заболявания. Всеки бактериален щам, изолиран от домашно кисело мляко, има различни свойства,“ казва тя.
Редица скорошни научни изследвания установяват, че ферментиралите млечни продукти от България имат благоприятни здравословни свойства.
Димитър Данчев, 37-годишен животновъд от четвърто поколение в региона, разказва, че местното кисело мляко се прави както от краве, така и от овче мляко, а свойствата му се променят според сезона.
"През пролетта, когато животните пасат свежа трева, киселото мляко има специфични характеристики, ... докато през есента, когато тревата е по-суха, млякото е по-гъсто.“
Митра Парева, 95-годишна, казва, че киселото мляко е част от ежедневната ѝ диета през целия ѝ живот.
"Киселото мляко ми се отразява добре. Първите храни на моята трапеза са хляб и кисело мляко,“ споделя тя.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
70-годишна благоевградчанка е в болница след побой от нейна родственица
12:02 / 01.09.2025
Истински ад на пътя към Кулата! Пътуващи съветват: Не тръгвайте!
14:28 / 01.09.2025
През септември изплащането на пенсиите ще се забави
10:56 / 01.09.2025
Брутално задръстване преди и в Кресненското дефиле в посока Гърция
16:28 / 01.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: