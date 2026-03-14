Михаил Околийски по време на брифинг в Министерството на здравеопазването, че в алгоритмите към Националните програми за скрининг на колоректален рак и рак на маточната шийка за периода 2025–2030 г. е записано, че резултатите от тестовете "трябва да се въвеждат в система, създадена от Центъра за европейски здравни политики, вместо в Националната здравноинформационна система."
Такова предложение не съществува в алгоритмите, разработени от Българския лекарски съюз. Това поставя и основателния въпрос дали министърът на здравеопазването не е бил подведен с невярна или непълна информация, която не съответства на съдържанието на официалните документи.
В алгоритмите изрично и недвусмислено е посочено, че данните на участниците и резултатите от изследванията се въвеждат единствено в Националната здравноинформационна система (НЗИС). Алгоритмите за скрининг на рак на маточната шийка и колоректален карцином ясно регламентират, че включването на участник в програмата се извършва от общопрактикуващ лекар или специалист след медицински разговор, издаване на амбулаторен лист и подписано информирано съгласие, след което пациентът се регистрира в НЗИС с необходимите данни – идентификация, възраст, пол, рискови фактори и код на скрининга. След лабораторния анализ резултатите от теста се въвеждат задължително в НЗИС от медицински специалист в клиничната лаборатория.
Особено тревожно е, че подобни неверни твърдения се изнасят именно от институцията, която следва да гарантира прозрачността и професионалния характер на здравните политики. От високото институционално ниво на Министерството на здравеопазването е недопустимо да се разпространява информация, която не отговаря на съдържанието на официалните документи и подвежда както медицинската общност, така и обществото.
Алгоритмите за националните програми за скрининг на рак на маточната шийка и колоректален карцином са разработени от експертите на Българския лекарски съюз в съответствие с европейските ръководства и препоръките на СЗО и Международната агенция за изследване на рака. Те регламентират ясна организация на процеса – от включването на участниците, през диагностиката и лабораторния анализ, до отчетността и проследяването на резултатите в НЗИС. Документите са публично достъпни на сайта на Българския лекарски съюз.
Ролята на Центъра за европейски здравни политики е изцяло експертна и методологична. Центърът подпомага адаптирането на европейските стандарти, разработването на аналитични рамки, обучението на здравни специалисти и анализа на резултатите от програмата, но няма никаква функция по въвеждане или администриране на медицински данни.
Алгоритмите съществуват. Те са разработени от експертите на Българския лекарски съюз в съответствие с европейските стандарти и са публично достъпни на официалната интернет страница на БЛС:
https://blsbg.com/bg/algoritmi-programs-springing-2025-2030-g.html.
Опитите съдържанието им да бъде подменяно с внушения са неприемливи. Българският лекарски съюз няма да допусне обезценяване на експертния труд на българските лекари и изкривяване на фактите по тема от толкова съществено значение за здравето на българските граждани.
