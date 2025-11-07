ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Българския съюз на лекарските асистенти и фелдшерите: Агресията срещу медици е ежедневие
Вербалната агресия срещу медицински специалисти е станала част от ежедневието им, заяви Галина Захариева – заместник-председател на Управителния съвет на Българския съюз на лекарските асистенти и фелдшерите. По думите ѝ натрупаните с годините проблеми в здравната система са създали напрежение, което се прехвърля върху хората на терен.
"За съжаление, за нашите колеги вербалната агресия е ежедневие. Причините са много, но медицинските специалисти имат нещастието да обират недоволството от системата, която не работи“, посочи тя пред NOVA NEWS.
Тя подчерта, че недоволството идва както от пациентите, така и от самите медицински лица, които работят под постоянен натиск.
"Спешните екипи често са принудени да извършват дейности, които не са в обхвата на спешната помощ“, допълни Захариева.
По думите ѝ липсата на добре изградена и достъпна извънболнична помощ води до това, че хората се обръщат към спешните центрове дори при несъответстващи случаи.
"Много често спешните екипи се използват от лица без здравни осигуровки, основно от уязвими групи, където комуникацията е трудна, а напрежението – високо“, каза още тя.
Зам.-председателят на съюза отбеляза, че агресията постепенно се е наложила като модел на поведение в обществото, а здравните работници усещат това пряко.
"Недостъпността до навременна медицинска помощ се отразява на нашите колеги. Те са тези, които остават да работят в най-неблагоприятните условия“, посочи Захариева.
Галина Захариева припомни, че в миналото в медицинските центрове са били монтирани т.нар. "паник бутони“, но в момента те не функционират.
"В малките населени места медицинските лица дори не могат да разчитат на органите на реда при нападение или агресия. Когато работят на терен, в дома на пациент, те нямат никаква защита“, заяви тя.
"Институциите трябва да променят системата така, че да не се стига до подобно напрежение. Трябва да се осигури реална защита и подкрепа за медицинските екипи, които са на първа линия“, апелира Захариева.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Детските надбавки в евро – обидно ниски
10:19 / 05.11.2025
Дупничанин преби майстор заради некачествен ремонт
12:20 / 05.11.2025
Откриха мъртъв мъж в Кюстендил
10:37 / 05.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: