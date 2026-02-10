България има реален потенциал да заеме значим дял в доставката на зеленчуци за редица европейски пазари през зимния сезон. Това заяви председателят на Управителния съвет на Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция (БАПОП) Марин Генуров след участието на български компании в едно от най-големите международни изложения за плодове и зеленчуци – FRUIT LOGISTICA 2026, проведено в Берлин.По време на тридневния форум търговци от Великобритания, Чехия, Полша и други европейски държави са проявили активен интерес към български производители и са търсили надеждни доставчици на зеленчуци за своите пазари. "Имаме реална възможност да се възползваме от недостига на продукция от традиционни доставчици като Нидерландия и Испания, които все по-трудно осигуряват целогодишни доставки. Това насочва търсенето към по-южни страни, каквато е България“, подчерта Генуров.В колективния щанд на БАПОП (щанд C-90, палата 6.2) в Изложбения център в Берлин участваха компаниите "ЕКОФРУКТ К и К“ ЕООД, ЗП Тодор Господинов, "Дейв – 2007“ ЕООД и ЗП Петя Нановска. Участието бе реализирано с подкрепата на Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд "Земеделие“.Звездите на щанда на БАПОП бяха емблематичният български розов домат и свежите краставици, които предизвикаха засилен интерес и станаха обект на директни преговори с големи европейски търговски вериги. Възможността за договаряне на доставки без посредници бе определена като един от най-съществените успехи за българските производители от участието им в Берлин.Сред най-търсените зеленчуци от международните партньори бяха още пиперът и листните зеленчуци. България има утвърдени традиции в оранжерийното производство и се отличава с високо качество на сортовете и стабилен производствен капацитет. Това бе високо оценено от професионалистите в бранша и предизвика засилен интерес от страна на водещи международни търговци, дистрибутори и бизнес партньори."Можем да бъдем удовлетворени от представянето си на FRUIT LOGISTICA 2026. Завръщаме се със затвърдени партньорства и нови контакти, което показва, че когато сме обединени около качеството, българските производители могат да участват равностойно на международните пазари и да предлагат конкурентоспособна продукция, отговаряща на най-високите стандарти“, заяви Марин Генуров.Добрите новини от Берлин идват на фона на поредна трудна година за сектора на оранжерийното производство у нас. Нелоялната конкуренция и вносът от трети страни продължават да подкопават конкурентоспособността на българската продукция. Високите разходи за отопление и консумативи доведоха до намалено производство през зимните месеци, а свиването на вътрешния пазар и увеличеният внос допълнително понижиха изкупните цени. Част от производителите бяха принудени да прекратят дейността си, без да успеят да реализират целогодишния производствен цикъл – основно конкурентно предимство на оранжерийния сектор.В този контекст осигуряването на нови външни пазари е ключова възможност за българските земеделски стопани. "Допълнителните пазари ще ни позволят да компенсираме изоставането в реализацията спрямо вносната продукция и да планираме производството си в сроковете, които изисква пазарът“, поясни Марин Генуров.От бранша отново призоваха държавата да окаже по-активна подкрепа чрез насърчаване на кооперативните структури, въвеждане на ефективна проследяемост по хранителната верига и създаване на реален ред на пазара, за да може българското зеленчукопроизводство да подобри конкурентоспособността си и да заеме полагащото му се място в Европа.