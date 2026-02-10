ЗАРЕЖДАНЕ...
Българските зеленчуци са сред най-търсените продукти на европейския пазар
© БАПОП
По време на тридневния форум търговци от Великобритания, Чехия, Полша и други европейски държави са проявили активен интерес към български производители и са търсили надеждни доставчици на зеленчуци за своите пазари. "Имаме реална възможност да се възползваме от недостига на продукция от традиционни доставчици като Нидерландия и Испания, които все по-трудно осигуряват целогодишни доставки. Това насочва търсенето към по-южни страни, каквато е България“, подчерта Генуров.
В колективния щанд на БАПОП (щанд C-90, палата 6.2) в Изложбения център в Берлин участваха компаниите "ЕКОФРУКТ К и К“ ЕООД, ЗП Тодор Господинов, "Дейв – 2007“ ЕООД и ЗП Петя Нановска. Участието бе реализирано с подкрепата на Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд "Земеделие“.
Звездите на щанда на БАПОП бяха емблематичният български розов домат и свежите краставици, които предизвикаха засилен интерес и станаха обект на директни преговори с големи европейски търговски вериги. Възможността за договаряне на доставки без посредници бе определена като един от най-съществените успехи за българските производители от участието им в Берлин.
Сред най-търсените зеленчуци от международните партньори бяха още пиперът и листните зеленчуци. България има утвърдени традиции в оранжерийното производство и се отличава с високо качество на сортовете и стабилен производствен капацитет. Това бе високо оценено от професионалистите в бранша и предизвика засилен интерес от страна на водещи международни търговци, дистрибутори и бизнес партньори.
"Можем да бъдем удовлетворени от представянето си на FRUIT LOGISTICA 2026. Завръщаме се със затвърдени партньорства и нови контакти, което показва, че когато сме обединени около качеството, българските производители могат да участват равностойно на международните пазари и да предлагат конкурентоспособна продукция, отговаряща на най-високите стандарти“, заяви Марин Генуров.
Добрите новини от Берлин идват на фона на поредна трудна година за сектора на оранжерийното производство у нас. Нелоялната конкуренция и вносът от трети страни продължават да подкопават конкурентоспособността на българската продукция. Високите разходи за отопление и консумативи доведоха до намалено производство през зимните месеци, а свиването на вътрешния пазар и увеличеният внос допълнително понижиха изкупните цени. Част от производителите бяха принудени да прекратят дейността си, без да успеят да реализират целогодишния производствен цикъл – основно конкурентно предимство на оранжерийния сектор.
В този контекст осигуряването на нови външни пазари е ключова възможност за българските земеделски стопани. "Допълнителните пазари ще ни позволят да компенсираме изоставането в реализацията спрямо вносната продукция и да планираме производството си в сроковете, които изисква пазарът“, поясни Марин Генуров.
От бранша отново призоваха държавата да окаже по-активна подкрепа чрез насърчаване на кооперативните структури, въвеждане на ефективна проследяемост по хранителната верига и създаване на реален ред на пазара, за да може българското зеленчукопроизводство да подобри конкурентоспособността си и да заеме полагащото му се място в Европа.
