Българските шофьори отказват да влязат в Гърция от страх да не останат блокирани на магистралите заради протестите на гръцките фермери, които продължават вече над месец.Гръцките медии съобщават, че потокът на стоки от север към юг и обратно е сериозно засегнат, докато вносът за Гърция е спрян на гръцко-българската граница. На този фон мултинационалните компании търсят гръцки шофьори.Разходите за транспорт и дистрибуция на стоки са се увеличили между 10% и 25% в сравнение с преди 30 ноември, а супермаркетите предупреждават, че това рано или късно ще бъде прехвърлено на крайния потребител.Въпреки че досега няма недостиг на рафтовете в супермаркетите, има значителни забавяния в доставката на суровини до фабриките и стоките до магазините. Пътни маршрути, които при нормални обстоятелства, като Солун-Атина, продължават приблизително 6,5 часа, сега отнемат до 11 часа.Заради празниците някои групи протестиращи фермери обявиха, че на много места ще бъдат вдигнати пътните блокади. Представители на протестиращите от цялата страна ще се съберат в Малгара, западно от Солун, в неделя по обяд, за да решат как ще продължат действията си.На пункта "Ексохи-Илинден" към България блокадата за камиони остана в сила до 17:00 ч. вчера. Предвидено е тя да бъде възобновена на 2 януари. Леките автомобили преминаваха по обходен маршрут. Пунктът "Промахон-Кулата" към България е напълно отворен и се очаква да остане така поне до 2 януари.