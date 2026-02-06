Браншова камара "Плодове и зеленчуци“ (БКПЗ) внесе официално искане доКомисията за защита на конкуренцията (КЗК) с настояване пазарът на плодове и зеленчуци да бъде включен в текущия секторен анализ на търговията с храни.От камарата подчертават, че плодовете и зеленчуците са основна част от потребителската кошница и имат ключово значение за здравето на хората и за продоволствената сигурност на страната. В същото време българските производители са изправени пред сериозни затруднения, които поставят под въпрос бъдещето на сектора.Сред основните проблеми са подмяна на произхода на продукцията, при която вносни плодове и зеленчуци се предлагат като "български“, ценови дъмпинг от евтини вносни стоки, занижени фактурни стойности, както и силен натиск от страна на големите търговски вериги върху изкупните цени. Това често принуждава родните производители да продават под себестойност и води до фалити и отказ от производство всичко това води до деформация на пазарната среда и обосновава необходимостта от спешен секторен анализ."Плодовете и зеленчуците не са просто стока – те са основа на здравословнотохранене и стратегически сектор за страната. Ако българското производство изчезне, всички ще платим цената – и производители, и потребители“, заяви председателят на БКПЗ Цветан Цеков.От камарата посочват още, че много малки и средни стопанства нямат директен достъп до търговските вериги и заради изисквания за доставка до отдалечени логистични бази и са принудени да работят чрез посредници, което намалява доходите им и създава допълнителни зависимости.БКПЗ настоява КЗК да извърши цялостно проучване на веригата на доставки – от производството и вноса до търговията на едро и дребно, включително анализ на ценовите политики, надценките и пазарната концентрация. Целта е да се установи дали има антиконкурентни и нелоялни практики и да се предложат конкретни мерки, включително законодателни промени.По думите на браншовата организация, секторният анализ е особено важен и много земеделски производители се страхуват да подават индивидуални сигнали заради риск от ответни действия и загуба на достъп до пазара.Браншова камара "Плодове и зеленчуци“ заявява готовност да съдейства на КЗК с информация и експертиза и очаква бързи действия в защита на българското производство и интересите на потребителите.