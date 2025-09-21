Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Български сеизмолог разкри изобилна серия трусове в Турция
Автор: Лора Димитрова 22:41Коментари (0)42
©
Земетресение с магнитуд 4.2 (Евро-Средиземноморски сеизмологичен център) бе регистрирано в неделя 02:16 часá след полунощ местно време (съвпада с времето у нас). Епицентърът на земетресението е локализиран в Западна (Анатолийска) Турция на около 15 километра южно от град Симав (34.9 хиляди жители), вилает Кютахя, дълбочината на източника – 7 километра под земната повърхност.

Четири чáса по-рано източникът на бъдещото земетресение с магнитуд 4.2 произвежда форшок с магнитуд 2.0. Вторичните трусове от същия източник до 19 часá в неделя са 50, както показва каталогът на истанбулската обсерватория Кандили. Магнитудният диапазон е от 1 до 2.9, дълбочинният – от 3 до 17 километра, т.е. активираното пространство е в горните части на земната кора.

Същевременно са усетени десетина слаби труса от активирания на 7 септември т.г. земетръсен източник във вилает Балъкесир с магнитуд на главен трус 6.1. Най-силният афтершок от неделната последователност е с магнитуд 3.4. 

Това съобщи за "Фокус" Румяна Главчева, експерт-сеизмолог, дописен член на БАНИ, дългогодишен ръководител на секция "Сеизмология" в Геофизичен институт (дн. НИГГГ-БАН).

Новото огнище, обаче, не е продукт на движения по същата разломна система, както се вижда от приложената илюстрация. Засега новото пространство на сеизмична активност е свързано с къси нарушения, образувани на север от системата ориентирана запад-северозапад – изток-югоизток. Разстоянието до огромното количество трусове, станали през септември южно от град Балъкесир, е около 70 километра.

Общото в двата земетръсни процеса е причината за натрупване и освобождаване на напрежения, а именно взаимодействието между трите големи тектонски плочи Африканска, Арабска и Евразийска, където се включва и плочата с по-малки размери Анадолска.

Още по темата: общо новини по темата: 237
08.09.2025 »
07.09.2025 »
27.08.2025 »
13.08.2025 »
12.08.2025 »
11.08.2025 »
предишна страница [ 1/40 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Обвиняем за умишлено убийство на жена в Крайници е задържан
Обвиняем за умишлено убийство на жена в Крайници е задържан
12:17 / 19.09.2025
Скоро тайната на заплатата пада – ще знаем колко точно получава колегата
Скоро тайната на заплатата пада – ще знаем колко точно получава колегата
16:25 / 19.09.2025
Д-р Емилова за ефектите от операциите на стомаха: Няма кой да резорбира. Скоро тези хора отново ги виждаме още по-пълни
Д-р Емилова за ефектите от операциите на стомаха: Няма кой да резорбира. Скоро тези хора отново ги виждаме още по-пълни
14:53 / 19.09.2025
Статистиката сочи: България заделя над 34 млрд. лева за социални помощи, пенсиите поглъщат половината
Статистиката сочи: България заделя над 34 млрд. лева за социални помощи, пенсиите поглъщат половината
13:58 / 19.09.2025
МВФ ни посъветва да вдигаме данъци и осигуровки
МВФ ни посъветва да вдигаме данъци и осигуровки
19:49 / 19.09.2025
За проверка на осигурителен доход или подаване на данъчна декларация – нужен ви е ПИК от НАП – как да го получите  
За проверка на осигурителен доход или подаване на данъчна декларация – нужен ви е ПИК от НАП – как да го получите  
15:29 / 19.09.2025
Километрична тапа на магистрала "Струма" заради тежката катастрофа
Километрична тапа на магистрала "Струма" заради тежката катастрофа
12:39 / 20.09.2025
Актуални теми
Световна черна хроника
Серия от трусове в Турция
Кабинетът "Желязков"
11-годишно дете загина при трагичен инцидент в Несебър
Водна криза
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: