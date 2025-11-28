40 български туристи са блокирани в Шри Ланка, заради масивните наводнения в страната, пише NOVA.От МВнР потвърдиха, че знаят за случая и са в контакт с туристическата агенция, провела екскурзията. Почетният консул на страната, който отговаря за региона, пътува към групата туристи. Няма пострадали, заради усложнената обстановка има проблем с връзката с българите.Припомняме, че Шри Ланка затвори държавни учреждения и училища, след като броят на жертвите от наводненията и свлачищата в страната достигна 56, а над 600 къщи са засегнати от щети.Островната държава започна да се бори с тежките метеорологични условия миналата седмица, а ситуацията се влоши вчера с проливни дъждове, които наводниха домове, ниви и пътища като предизвикаха и свлачища в цялата страна.Повече от 25 души загинаха вчера в резултат на свлачищата, засегнали в централните планински райони за отглеждане на чай Бадула и Нувара Елия, които се намират на около 300 километра източно от столицата Коломбо. Центърът за управление на бедствията съобщи, че други 21 души са в неизвестност, а 14 са ранени в същите два района. Има и още загинали при свлачища в различни части на страната.