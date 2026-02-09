21 български студенти, докторанти и учени се обучаваха или реализираха изследователски проекти в престижни университети в САЩ през академичната 2024-2025 година. Образователният обмен на "Фулбрайт“ обхвана ключови области като образователен мениджмънт, право, инженерство, природни науки, обществени науки, изкуства и технологии и допринесе за обмяна на знания, академичен опит и добри практики, които намират приложение в българската образователна и научна среда.Сред учените, участвали в програмата, е д-р Сотир Червенков, който се занимава с изследвания в областта на физиката. По време на престоя си в Университета на Калифорния, Сан Диего, разработките му бяха свързани със свръхкъсите лазерни импулси и имат пряко приложение в съвременната наука и технологии. Пламен Галинов, носител на стипендията Fulbright Bulgarian Leaders, получи магистърска степен в областта на компютърните науки в Унивеситета Корнел, като придобитите знания и международни контакти допринасят за развитието на технологичния сектор в България.В съответствие с правилата на програмата, всички български стипендианти се завръщат в България след края на обучението си, което гарантира, че придобитите знания и международен опит се прилагат за изграждане на академичния потенциал на страната.Всички български граждани, които се интересуват от възможности за обучение, преподаване и научни изследвания в САЩ или съвместна работа с американски учени и експерти, могат да намерят актуална информация за отворените конкурси и стипендии на сайта fulbright.bg.