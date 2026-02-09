ЗАРЕЖДАНЕ...
Български студенти разработват проекти в престижни университети в САЩ
Сред учените, участвали в програмата, е д-р Сотир Червенков, който се занимава с изследвания в областта на физиката. По време на престоя си в Университета на Калифорния, Сан Диего, разработките му бяха свързани със свръхкъсите лазерни импулси и имат пряко приложение в съвременната наука и технологии. Пламен Галинов, носител на стипендията Fulbright Bulgarian Leaders, получи магистърска степен в областта на компютърните науки в Унивеситета Корнел, като придобитите знания и международни контакти допринасят за развитието на технологичния сектор в България.
В съответствие с правилата на програмата, всички български стипендианти се завръщат в България след края на обучението си, което гарантира, че придобитите знания и международен опит се прилагат за изграждане на академичния потенциал на страната.
Всички български граждани, които се интересуват от възможности за обучение, преподаване и научни изследвания в САЩ или съвместна работа с американски учени и експерти, могат да намерят актуална информация за отворените конкурси и стипендии на сайта fulbright.bg.
