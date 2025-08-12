Български работници в немска фабрика за дюнери: Тежък труд, ниско заплащане и студени халета

© Германците са разтревожени за бъдещето на една от най-обичаните си улични храни – дюнера. Причината е напрежение във водеща фабрика за производство на дюнер-шишчета в югозападната част на страната, където работниците водят трудов спор с ръководството, съобщава Euronews.



От няколко седмици служителите периодично прекратяват работа и организират "предупредителни стачки“. Те настояват за увеличение на заплатите с 375 евро месечно и подписване на колективен трудов договор. Според синдиката заплащането е непрозрачно, а за една и съща позиция има значителни разлики в доходите. Повечето работници са имигранти от Турция, Румъния и България, които трудят при тежки условия и ниски температури, за да подготвят суровото месо.



На 6 август част от служителите отново протестираха пред входа на фабриката с лозунги и барабани, настоявайки за по-добри условия на труд. Засега ръководството не е направило никакви отстъпки. Компанията, базирана в град Мур близо до Щутгарт, работи вече над 30 години и снабдява хиляди заведения в цяла Германия. Ресторантьорите се притесняват, че продължителна стачка може да доведе до недостиг на дюнер-кебап и нов скок в цените.



Дюнерът в Германия вече значително е поскъпнал – ако преди 20 години цената е била около 2,50 евро, сега най-малко 7 евро. Халил Думан, 68-годишен турски имигрант и собственик на дюнерджийница в Берлин, споделя, че по-високите разходи затрудняват бизнеса му, а ново увеличение на цената би отблъснало клиенти. "Всичко става по-скъпо, а печалбите – по-малки“, казва той.



Дюнерът е неизменна част от немската улична култура. Въведен от турски имигранти през 70-те години, той бързо печели популярност сред милиони. Според историята, първият дюнер в Берлин е приготвен от Махмут Айгун през 1971 г. Днес това е толкова обичана храна, че много туристи я смятат за типично немска, без да знаят за нейните турски корени.