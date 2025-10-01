ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Български предприятия ще получат безвъзмездна финансова помощ от държавата
С наличния финансов ресурс се предлагат за финансиране 63 проектни предложения с общ размер на БФП 3 882 551,44 лева. Финансирането е 100% безвъзмездно и не се изисква съфинансиране от страна на кандидатите, съобщи Министреството на електронното управление.
Процедурата се реализира от МЕУ в качеството му на Национален координационен център (NCC-BG) и се финансира със средства от програма "Цифрова Европа" 2021-2027 г. и от бюджета на министерството.
Основната цел на инициативата е да подпомогне микро, малки и средни предприятия в България при внедряването на съвременни решения за защита от киберзаплахи. Очакваният ефект е повишаване на устойчивостта на бизнеса в дигиталната среда, намаляване на риска от киберинциденти и подобряване на конкурентоспособността на българските компании.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Има светлина в тунела на българо-македонската граница
14:59 / 29.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: