ЗАРЕЖДАНЕ...
"Български пощи" с пълна компенсация за извършването на универсалната пощенска услуга
© ФОКУС
Държавата гарантира правото на всеки гражданин, независимо от социален статус, покупателна способност или местоживеене, да има равен достъп до основен пакет услуги с определено качество и на достъпна цена.
Поради характера на универсалната пощенска услуга нейното извършване дава право на Български пощи да получава компенсация съгласно националната и европейската правна рамка.
Още по темата
/
Георги Георгиев: Имотните измами не са спорадично явление – това видях с очите си за тази една година работа в Министерство на правосъдието
16.01
Решение: Дипломатически мисии няма да получават командировъчни средства по време на отпуск за празничните и почивни дни и през 2026 г.
09.01
Вълчев: НВО-то по математика след 7 клас остава непроменено! Няма да има елементи от природните науки
08.01
Още от категорията
/
БСП - ОЛ при президента: Тези, които промениха Конституцията, от вчера си посипват главата с пепел
12:43
Георги Георгиев представи реформа срещу педофилите: По-тежки наказания за престъпления срещу деца на възраст до 10 години
12:42
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.