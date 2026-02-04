Правителството актуализира Методиката за изчисляване на нетните разходи за предоставяне на универсалната пощенска услуга. Промените създават възможност "Български пощи“ ЕАД да бъде компенсирано в пълен размер за разходите за извършване на универсалната пощенска услуга, съобщиха от правителствената пресслужба.Държавата гарантира правото на всеки гражданин, независимо от социален статус, покупателна способност или местоживеене, да има равен достъп до основен пакет услуги с определено качество и на достъпна цена.Поради характера на универсалната пощенска услуга нейното извършване дава право на Български пощи да получава компенсация съгласно националната и европейската правна рамка.