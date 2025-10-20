Новини
Български писател: Училището не е кафене с Wi-Fi, там се изгражда мислене, не зависимост. Истинският разговор не минава през дисплей
Автор: Илиана Пенова 15:18Коментари (0)96
©
Да оставиш телефона сутрин и да го вземеш след часовете не е наказание. Това е урок – че истинският разговор не минава през дисплей. Учителят, който настоява за това, не ограничава свободата. Той я възпитава. Защото човекът, който умее да се съсредоточи, чете и мисли, ще може и да избира сам. Свободата не е в екрана. Тя е в ума, който още не е спрял да мечтае. Това пише във своя Фейсбук профил българският писетел Веселин Стаменов по отновешение на невовъдената забрана за използване на мобилни телефони в училище.

"Някога децата влизаха в училище, за да се научат да мислят. Днес често влизат, за да проверят известия. И когато едно просто устройство започне да замества въображението, вниманието и любопитството, тогава не говорим за прогрес, а за доброволно оглупяване", пише той.

"Режим без телефони не е крачка назад, а крачка към човека. Световни изследвания показват, че децата без постоянен достъп до екран се концентрират по-добре, запомнят повече, пишат по-смислено и дори спят по-дълбоко. В Япония, Финландия и Франция това вече не е спор – а правило. Училището не е кафене с Wi-Fi. То е място, където се изгражда мислене, не зависимост", казва още писателя.






