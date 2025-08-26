ЗАРЕЖДАНЕ...
|Български лекар, който работи в ударената болница в Газа: Срам ме е, че цивилизованият свят допусна това да се случи
В ударения медицински комплекс "Насер" – единствената голяма болница, останала в южната част на Газа, помага и български лекар. Това е д-р Миглена Ангелова-Чи. Тя е анестезиолог-реаниматор. Била в болницата малко преди нападението.
"Вчера в 09:00 часа нашата група напусна болницата, за да присъства на задължително обучение", разказа д-р Ангелова пред NOVA. По думите ѝ не е имало предупреждение, че може да последва атака. Отива на обучението и разбира за ударите от интернет, докато присъства на лекцията. "Беше много стресиращо", призна тя.
Това е втората ѝ мисия в Газа. Когато била там през май, отново имало атака срещу лечебното заведение. "След това беше ударена през юни. Атакувана е 5 - 6 пъти за последните 4 месеца. Това повече изглежда като рутинна цел, отколкото като случайност", заяви д-р Ангелова.
"Бомбардировката е извършена към 10:00 часа. Болницата работела в пълния си капацитет. Правили са се операции, реанимацията е била пълна, Спешното отделение - също. Трудно е да се каже колко са пациентите – стаите и коридорите са пълни, не само с пациенти, но и с близките им. Болницата изглежда пренаселена", разказа д-р Ангелова.
"Има загинали и сред тези, които са се опитвали да оказват първа помощ. На кадри се вижда как хора, които се опитват да помогнат, са много точно уцелени от бомба", разказа още тя.
"Палестинските ни колеги и палестинският народ като цяло са свикнали на това. То продължава от десетилетия. Болницата обаче все още функционира. Условията са ненормални, трагични, изключително тежки, катастрофални, но хората продължават да стоят на поста си и да правят това, което правят. "Ток има, вода има, медикаменти и консумативи обаче няма. Има такива, с които не бих работила, ако имах избор. Няма достъп до базови изследвания", разказа д-р Ангелова пред NOVA.
По думите ѝ тя трябва да работи със старо лекарство, чиято употреба по принцип се избягва заради страничните ефекти. Всички по-благоприятни медикаменти липсват.
Само преди няколко дни от ООН официално обявиха, че в Газа хората умират от глад.
"Става дума за катастрофален глад, казаха от ООН. Най-тежката степен на глад. Срам е за цивилизования свят, че допусна това да се случи. Смъртта е навсякъде тук. Умира се от огнестрелни рани, експлозии, хронични и остри заболявания - умира се от всичко, защото няма какво да се направи", каза д-р Ангелова.
