trikalaponion.gr.
Водачът, който пътувал от Антиро към Трикала, се е отклонил заради неправилни GPS инструкции. Вместо да продължи по безопасния маршрут, той е завил наляво, поемайки по стар маршрут, който е изоставен поради свлачища.
Според информация от trikalaponion.gr, камионът е останал заклещен цяла нощ, тъй като камъните са блокирали пътя напред и движението на заден ход е особено трудно поради теснотата и скалите.
В четвъртък сутринта жител на Стурнария е локализирал превозното средство и незабавно е уведомил властите.
Служители на пътна полиция и спасителни екипи са пристигнали на място, за да освободят камиона. Шофьорът е в добро здраве. Участъкът остава затворен от съображения за безопасност.
