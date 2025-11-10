Новини
Български експерт: Спрете с тази "мъжка" и "женска" енергия - нула, нищо, внушение!
Автор: Вилислава Ветренска 11:02Коментари (0)58
©
Изключително популярно е да се говори за "мъжка енергия", "женска енергия", енергиен баланс и пр. Напълно съм съгласен, че в отношенията има нужда от баланс, както и че има неща, които не можем да си обясним научно (например какво е душа). Но точно енергия, която, независимо от формата си, е материална и измерима, не е. Това написа във Фейсбук д-р Аспарух Илиев – ръководител на лаборатория в Берн и експерт по безопасност на ваксините.

"Нито има нарушени енергии, потоци и пр. Казвам го като човек, занимавал се десетилетия с източни философии, медитация, внушавал си как усеща потоци, енергии, после пък правил опит да измери нещо. Нула, нищо, внушение. Има биологично генерирана енергия, които обаче не тече по меридиани, нито може да се управлява. Още по-малко пък мъжки и женски енергии. Концепцията за нарушени енергийни потоци като причини за болестите е развита още в ранните векове след Христа и е застъпена и в будизма, и в даоизма. Когато не е било ясно изобщо кое как функционира. В древна Гърция са описвали смесването на различни телесни течности, например, като са различавали четири - кръв, слуз, черна и жълта жлъчка. Но няма никакво потвърждение нито една от тези теории да е вярна, колкото и да се опитваме да вярваме, че е различно. Просто действа успокояващо да мислим така", коментира специалистът.






