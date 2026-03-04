ЗАРЕЖДАНЕ...
Българската хранителна банка с нова кампания
На 31 януари 2027 година ще бъде отбелязана 15-ата годишнина на Българската
хранителна банка (БХБ). Честването на годишнината започва със съвместна кампания с приятели и благодеятели на фондацията за съчетаване на две силни творчески енергии под надслов "Безкрайната нишка“.
Дванадесет ярки личности – предприемачи, общественици, спомоществователи,
доброволци, фигури от областта на културата и изкуството, ще се включат в учебни часове по тъкане на вертикален стан с общата цел в рамките на година, заедно, да изработят едно уникално текстилно пано.
Всички дванадесет участници са свързани силно с каузата на банката и са част от една общност. Към нея принадлежат още десетки компании дарители на храни, стотици доброволци, над 300 организации-партньори и почти половин милион българи, получили дарените храни през годините назад.
"Безкрайната нишка“ е и връзка с историята на чипровските килими, които са се
развивали през вековете по нашите земи. А един от утвърдените символи в килимарството е ябълката. Този плод е и основен символ в логото на Българската хранителна банка. Концепцията, вдъхновила кампанията, е непрекъсваемата нишка на добротата и отдадеността, с която всеки добродеятел на хранителната банка участва в общата кауза - точно като нишката, основа на древната традиция по нашите земи - тъкането на чипровски килими, символ на традицията. Ръчното производство на чипровски килими е включено в Световната листа на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО. То е сред традиционните занаяти, които са застрашени от изчезване, и е важно да се предават уменията на новите поколения, за да бъде съхранено.
Една от ключовите килимарски чипровски фамилии е Чушкареви, които активно
съхраняват и възраждат традициите чрез дейността на три поколения жени в семейна фирма.
Велика Стоева е потомка на фамилията, майстор на килими с ключова роля за реализиране на кампанията "Безкрайната нишка“. Преди триста години стадата с овце са се отглеждали заради млякото и месото, а вълната е била вторичен продукт, който се е оползотворявал чрез влагане в различни тъкани. В тези по-стари времена храната е била домашен продукт, който се е използвал изцяло. С
появата на индустриалното производство, започват да се натрупват хранителни излишъци, които често остават неизползвани и биват изхвърляни. Появата на първите хранителни банки по света адресира този проблем.
“България днес е развита държава, в която има огромни излишъци на храна. Основната задача на Българската хранителна банка е да спаси тази храна и тя да достигне до хората в остра нужда, които не могат да си позволят пълноценно
хранене.", сподели Цанка Миланова, Изпълнителен директор на Българска хранителна банка.
Символично "Безкрайната нишка“ ще достигне своята върхова точка на 31 януари
2027 г. с голямо тържество за отбелязване на 15-ата годишнина на Българска хранителна банка. Ще бъде създаден и годишен календар с героите на кампанията и тяхната среща с килимарския занаят. Първи герой в "Безкрайната нишка“ е предприемачът Кирил Вътев, инициатор за създаването на хранителна банка в България още през 2000 година. Неговата история и снимки от първия му урок по тъкане, както и повече подробности за инициативата, са публикувани на сайта на Българска хранителна банка и каналите на организацията в социалните мрежи.
Проектът е по идея на екипа на Българска хранителна банка, фотографиите са дело на Тихомира Методиева – Тихич, текстовете на д-р Гавраил Гавраилов, а комуникационната и графична концепция е на агенция Dequitas.
За Българска хранителна банка: Фондация “Българска хранителна банка" безвъзмездно приема, съхранява и разпределя до хора в нужда и в риск от бедност излишната и годна храна в България. От създаването си през 2012 г. банката работи за среда и практики, които насърчават компаниите от хранителната индустрия да даряват излишната храна. От началото на 2017 г. всички дарени храни са освободени от ДДС, а от средата на 2022 г. отпадат всички административни пречки пред даряването на храна, така че за компаниите от хранителната индустрия да е по-изгодно да даряват излишната храна, вместо да я унищожават.
