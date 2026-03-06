ЗАРЕЖДАНЕ...
Българската асоциация на туристическите агенции: В институциите има хаос, очевидно не са подготвени за ситуацията в Близкия изток
Туристическите агенции не работят с МВнР, а с Министерство на туризма, което пък от своя страна предава информацията на Външно министерство, посочи той. Спасов каза още пред NOVA NEWS, че от БАТА са изпратили информацията, която е подадена от Министерството на туризма, към всички туристически агенции. Също така подчерта, че туроператорите са изпратили всички данни за туристите, които се намират в засегнатите райони.
"До вчера имаше агенции, които са подали списъците с групите, но с тях не е осъществен контакт. Никой не знае как се осъществява комуникацията, за да може хората да са информирани. Това е основният проблем", беше категоричен експертът.
