Българска следа в мрежа за трафик на кокаин за милиони 

© Властите в Германия и Гърция разбиха престъпна мрежа за трафик на кокаин, скрит в камиони, от Испания в Гърция и други европейски страни. Превозните средства са били регистрирани главно в България за компании с гръцки интереси, а шофьорите са били предимно гръцки и български граждани, пише Reuters.



Има двама заподозрени членове на бандата, които са били арестувани в Гърция, а други трима са били арестувани в Германия миналата седмица. Има и други заподозрени членове на бандата, които обаче са на свобода.



В изявление на полицията се казва, че печалбата досега е за над 5 милиона евро. По време на акции в Германия и Гърция са били иззети над 300 кг кокаин.