Българска Ривиера лека-полека се оформя в Кавала
Брокерски фирми съобщават за засилен интерес към всякакъв тип имоти – от терени за каравани до луксозни триетажни вили. Новото строителство в района се изкупува още в начален етап, като основните купувачи отново са българи.
До преди няколко години цената на квадратен метър в Кавала е била около 900 евро, но днес сделки под 2000 евро практически няма. Въпреки това търсенето остава високо. Част от собствениците използват имотите си за лятна почивка, други ги отдават под наем, а по-възрастните българи избират да се установят постоянно в региона заради по-меките климатични условия.
Местният бизнес също усеща положителния ефект от българското присъствие. Собственици на заведения споделят, че са благодарни на туристите и новите жители от България. В резултат почти всички ресторанти и кафенета в областта вече предлагат меню и на български език.
Така Северна Гърция постепенно се превръща не само в предпочитана туристическа дестинация, но и в място за инвестиции и втори дом за много българи.
Екипът на примата на българската естрада: Най-лесно се работи с Лили
12:43 / 21.09.2025
12:43 / 21.09.2025
