ЗАРЕЖДАНЕ...
Българки с красиво име имат имен ден днес!
©
Св. Лидия била продавачка на багрени платове и слушала заедно с другите жени какво говори Св. Апостол Павел по време на мисията си в нейния град. Лидия приела Св. Апостол Павел да живее в дома й и тя и цялото й семейство приели християнската вяра.
Имен ден празнува Лидия.
Празникът носи както духовно значение, така и редица забрани и традиции, съхранени в народния календар.
Вярващите се обръщат към светеца за изцеление и укрепване на вярата, докато обичаите поставят ясни граници в ежедневието. Денят се възприема като време за смирение, молитва и скромно поведение.
Великият пост продължава: на тези, които постят, този ден се разрешават топли ястия с масло.
Според народните вярвания на този ден е необходимо да почистите старателно къщата, градината и зеленчуковата градина, както и да се изкъпете добре.
/
Експерт: Не мисля, че бензинът ще стигне 1,6 евро, но на някои бензиностанции дизелът вече е толкова
08:58
22.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.