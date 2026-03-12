ЗАРЕЖДАНЕ...
Българка, живееща в Израел: При тревога хората имат по-малко от 10 секунди да се укрият. Положението е много, много тежко
© БНТ
"Няколко дни най-силно е обстрелването в северната част на Израел. "Хизбула“ се активираха страшно много, за да помогнат на Иран, и непрекъснато има ракети. За съжаление времето, за което хората трябва да се скрият по убежищата, е по-малко от 10 секунди, защото е много близо и е много трудно. Повечето хора живеят в бомбоубежища, скривалища, в подземия, защото, нали разбирате, че семейство с 3 деца няма как майката да ги вземе и да тича с децата, ако бащата е в запас. Те живеят или на обществени места, където са подсигурени, или ако имат убежище в собственото жилище, но положението е много, много тежко"
По думите ѝ има обстрелване и в централната част на Израел, но там има повече време за реакция.
Според Бакалов израелското общество е разделено по отношение на войната, но мнозинството я подкрепя с надеждата тя да доведе до по-дългосрочна сигурност.
"Повечето осъзнават и искат това да е последната война“, каза още Бакалов.
Тя подчерта, че в момента ежедневието в страната е силно нарушено.
"В момента няма училища, няма детски градини. На всяко семейство по един човек от семейството минимум не може да работи. Защото трябва да си гледат децата. Много е трудно. Мобилизирани сме много силно да изкараме тази война.“
По думите ѝ войната вече оказва сериозно влияние върху икономиката и социалните системи. Въпреки трудностите, тя заяви, че обществото е мобилизирано да издържи до края на конфликта.
"Ние сме, за съжаление, доста изстрадал народ тук. И може би трябва да се издържи още мъничко, за да може след това да има по-траен мир.“
