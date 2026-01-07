Първото плащане с български евроцентове в Испания се превърна в малък, но показателен културен празник. Това разказва в публикация във Фейсбук българката Биляна Митева, която споделя емоционална и символична среща с новата европейска реалност на България."Платих си кафето в Испания с български евро!“, пише тя и признава, че гордостта ѝ е била съпътствана и от лека тревога – дали монетите няма да бъдат приети с недоверие. Вместо това реакцията се оказва повече от топла.Сервитьорката веднага разпознава новите монети. "Знаем! Шефовете ни казаха още миналата година, но за първи път ги виждам! Добре дошли!“, отговаря тя и започва с любопитство да разглежда изображенията върху тях. Разговорът бързо привлича вниманието на хората от съседните маси, които се събират около българските туристи с усмивки и въпроси.Биляна Митева разказва, че е обяснявала какво символизират изображенията: Мадарският конник – уникален скален релеф и символ на българската държавност, част от световното културно наследство на ЮНЕСКО, както и образа на свети Иван Рилски – покровител на българския народ.Любопитството прераства във възторг. Хората започват да вадят банкноти и да молят за български евроцентове, като искат да ги запазят за спомен. Така четири "стартови пакета“ с монети бързо намират новите си притежатели – при това с неочаквано добра "печалба“."Сега пием кафе, а около нас всички се взират усмихнати в българските евро, снимат ги и търсят информация за България в интернет“, завършва разказа си Митева.Един обикновен жест – плащане за кафе – се превръща в живо доказателство, че европейската интеграция не е само икономически и политически процес, а и момент на културно разпознаване и споделена радост.