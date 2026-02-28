ЗАРЕЖДАНЕ...
Българка в Катар: Получихме съобщение още вчера да не излизаме
© БНТ
Йорданка Димитрова, Доха, Катар: " Днес Катар са успели да овладеят всичките ракети, които са били насочени към нас и те са разбити във въздуха т.е. няма нищо паднало на сушата, за разлика от другите държави. Разбира се, има тревожност и безпокойство. Между нас и Иран е единствено Персийският залив, тоест за тях е много лесно да акатуват към нас. Получихме от българското посолство тук в Доха съобщение още от вчера да бъдем предпаздливи и да не излизаме на обществени места, днес и от правителството сигнализираха на всички телефони - всеки да си остане по домовете. Това, което виждам от прозореца, е, че няма движение по пътищата и по улиците. Въздушният път е затворен, авиокомпаниите отменят полетите си, така че не знам как би могла да се случи евакуация и се надявам, че нещата ще се разрешат и няма да се стига до там."
Още по темата
/
ГЕРБ - СДС: Служебното правителство има временен мандат, парламентът има демократична легитимност!
17:46
Channel 12 и TOI: Али Хаменей вероятно е бил ликвидиран при ударите на САЩ и Израел срещу Техеран
16:51
Нейнски: 11 400 са българските граждани в района на конфликта, имаме готовност за евакуация във всеки един момент
16:50
Още от категорията
/
Тодоровден е!
07:32
Започва ремонт в платното за Бургас на 6 км от АМ "Тракия", който ще продължи повече от 4 месеца
27.02
Банкер: Голямата разлика спрямо бума през 2008 г. е, че тогава се отпускаха кредити без изискване за доказване на доходи
26.02
Празник е!
26.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.