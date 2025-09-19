Новини
Българка шокирана от цените на хранителните стоки в Сърбия: Същите продукти при нас са три пъти по-скъпи
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 22:06 / 19.09.2025Коментари (3)125
©
След посещение в Пирот, един българка е изумена от ниските цени на хляба и брашното в съседната страна, въпреки че България е производител на зърно.

Тя наскоро е посетила Сърбия, по-специално Пирот. След първото си посещение в супермаркет споделя, че е била шокирана от цените на основните хранителни продукти.

"Особено ме изненада фактът, че в Сърбия – страна, която не е член на ЕС – хлябът и брашното са значително по-евтини, отколкото в България“, разказва тя, цитиран от сръбската медия Blic.

В Пирот хлябът се продава за около 80 динара (1,34 лева), а килограм брашно струва 54,99 динара (около 0,92 лева). За сравнение, същите продукти в България достигат цени от 2,69 лева за брашно (169 динара) – почти три пъти по-скъпо.

"Какво се случва, бе?“ – споделя тя, като допълва, че е била изненадана и от цената на шунката: в Пирот килограм струва 695 динара (около 11,60 лева), докато в България почти 30 лева (1 768,8 динара).

"Произвеждаме и изнасяме зърно, а собственото си брашно купуваме като лукс. Произвеждаме храна, но я плащаме по цени, сякаш сме в Швейцария“, коментира още тя.

След това тя открито критикува властите в страната си: "Говорят ни за европейски стандарти, а получаваме европейски цени и африкански заплати.“

По нейните думи хлябът е основна хранителна стока и когато властта не позволява на хората да си го позволят, това вече не е политика, а "престъпление срещу собствените граждани“.

"Не бива да мълчим! Днес е брашното, утре – водата, а вдругиден ще е нашето право да живеем достойно“, завършва тя след посещението си в Пирот.

Съществува един термин - "покупателна способност"... Госпожата "един българка" (така я "маркират" в публикацията) дали е питала местните за заплатите им? Казвам го без сарказъм, защото и аз не знам... :( Чак тогава можем да се "изумяваме" от цените (ниски, високи или същите) в една държава без значение тя е член на ЕС или не. А мнението й за хляба - основна хранителна стока и "престъпление срещу собствените граждани“ - поддържам.
+1
 
 
А то като си член на ЕС трябва да са ти ниски цените ли?
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
