Българка в списъка на санкционираните за нарушаване на петролното ембарго срещу Иран.Жената се казва Пенка Иванова от град Раковски. Родена е на 08 юни 1977 г. Според данните Иванова е с вторични санкции. Причината за добавянето на нейното име в списъка е връзката й с Елиас Нируманд Тумаж.Санкциите са насочени и към шест кораба от "сенчестата флотилия“, превозващи петрол, както и към иранската авиокомпания Mahan Air, която сътрудничи с Корпуса на гвардейците на ислямската революция.Няколко компании бяха санкционирани от САЩ за това, че действат като посредници в корабоплавателната индустрия, която според САЩ финансира иранските военни чрез продажбата на суров петрол, според изявление на Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ.