|България вече има четвърти хеликоптер за спешна помощ, до края на годината се очаква още един
Очаква се приемо-предавателният протокол между българската страна и фирмата изпълнител да бъде финализиран до края на месеца. След неговото подписване предстоят процедури по регистрация и лицензиране на хеликоптера, необходими за въвеждане в оперативна готовност, съобщи Министерството на здравеопазването.
До края на тази година се очаква пристигането и на петия хеликоптер, а през 2026 г. е планирана доставката на последните три.
Определените имоти за изграждане на бази за хеликоптерите са 6 на брой. Към момента един хеликоптер е позициониран в оперативната база в гр. София и два в гр. Сливен. Новият хеликоптер вече се намира в гр. Долна Митрополия. Останалите ще бъдат разпределени в гр. Пловдив, с. Габровница – община Монтана и с. Буховци – община Търговище.
В момента се извършват и действия по промяна на устройствени планове на имотите. Оперативните бази следва да бъдат изградени до края на месец юни 2026 г. Паралелно с това продължава изграждането на болничните хеликоптерни площадки. Предвидено е такива да има в 18 държавни лечебни заведения за болнична помощ.
Тази значителна инвестиция в здравната инфраструктура е част от усилията за подобряване на достъпа до качествена медицинска помощ и спасяване на човешки животи при критични ситуации.
