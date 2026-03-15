България участва в най-големия международен винен форум за трета поредна година
По време на откриването на щанда заместник-министър Мурджева се срещна с българските производители и посочи необходимостта от национална маркетингова стратегия за промоция и реклама на българските вина. Заместник-министър Мурджева изтъкна още значението на развитието на устойчива сортова структура с акцент върху местните сортове.
Тази година страната ни се презентира отново от богата селекция вина от различните винени региони. На националния щанд е обособена и специална дегустационна зона, на която посетителите могат да се запознаят с характерните качества на българската винена продукция.
Изложението "Провайн“ е най-голямото в света международно събитие за вино и спиртни напитки. То събира производители от водещите винени региони и предоставя платформа за професионални срещи, обмен на добри практики и представяне на новите тенденции в сектора.
