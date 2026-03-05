ЗАРЕЖДАНЕ...
България участва и в третата фаза на eвропейската инициатива за проследяване на завършилите висшисти
Постигнатите успехи от нашата страна във втората фаза на EUROGRADUATE са посочени от Европейската комисия като добра практика за останалите 16 държави, участващи в европейската инициатива. България е специално отличена като една от 10-те страни, провели анкетното проучване с пълния набор от въпроси заедно с Австрия, Кипър, Република Чехия, Германия, Латвия, Малта, Португалия, Словения и Словакия.
Сравнителният анализ на резултатите от европейското проучване показва, че страната ни е на нивото на другите държави, участвали в него, което говори, че качеството на образованието у нас е сравнимо с останалите държави. Завършилите в България висшисти, които са включени в изследването, като цяло са удовлетворени от обучението си както на ниво бакалавър, така и на ниво магистър. Данните показват, че общата удовлетвореност за България е близка до средната за всички изследвани страни. Освен това усещането за сигурност сред българските висшисти също е високо – мнозинството от тях са наети на безсрочни договори.
Предвид високата оценка, дадена на нашата страна за изпълнението на EUROGRADUATE 2022, Министерството на образованието и науката и Европейската комисия подписаха ново споразумение за проследяване на професионалната реализация на дипломираните висшисти през 2020/21 и 2024/25 учебни години в рамките на проекта GRADE II, финансиран по програма "Еразъм+“.
Третата фаза на проучването – EUROGRADUATE 2026 ще се основава и на резултатите и опита, придобит от първия проект GRADE. Основните цели на GRADE II са да се осигури надеждна база данни за професионалното развитие на завършилите висше образование и да се подпомогне поддържането и разпространението на установения устойчив механизъм за провеждане на редовни проучвания.
Новото изследване ще идентифицира предизвикателствата и евентуалните несъответствия между знанията и уменията на завършилите и настоящите изисквания на работодателите, ще насърчи оценката на качеството и ефективността на образованието и обучението и ще подобри процеса на обратна връзка за по-нататъшното развитие на наскоро завършилите висше образование. България разполага с високо ценена в международен план рейтингова система на висшите училища, която е достъпна на български и английски език.
Данните ще се събират едновременно във всички европейски страни, участващи в проекта. По този начин МОН ще осигури приемственост с предишното проучване.
