|България тегли заем от 250 млн. евро
Сключването на рамковото споразумение за заем е предвидено в чл. 70, ал. 4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 година.
Ратифицирането и влизането в сила на Споразумението ще допринесе за развитието на проекти в областта на социалните услуги, човешките ресурси и образованието. Чрез него ще се осигури част от необходимия финансов ресурс за покриването на националния принос по проектите, изпълнявани по програмите "Развитие на човешките ресурси 2021-2027 г.“, "Образование 2021-2027 г.“. По този начин ще се подпомогне тяхното успешно реализиране и изпълнение на целите на тези програми.
Банката за развитие на Съвета на Европа е най-старата международна финансова институция в Европа. Основана е през 1956 година. Тя подкрепя приоритетите на Съвета за социално сближаване на хората, насърчаване на правовата държава и зачитане на правата на човека. България е страна-членка на Банката от 1994 година.
